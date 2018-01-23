Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk edildi

Oltu ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma hamam çürümeye terk edildi. Oltu Kalesi'nin surları dışında kalan hamamın bakımsızlıktan kubbesi çöktü.

23 Ocak 2018 Salı 10:10
Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk edildi

İlçede, Sakalar, Selçuklular, Karahanlılar ve Osmanlılara hizmet veren hamamın son hali, görenlerin içini sızlatıyor. Harabeye dönen hamamın bulunduğu bölge, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı define avcılarının ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Birçok bölmesi olan hamamın birin kim veya kimler tarafından konulduğu bilinmeyen kanepe görenleri hayrete düşürüyor. Duvarlarına yazılar yazılan hamamın içi de çöp yığınlarıyla dolu. Dedelerinden kalma tarihi hamamın sahibi Ali Dağaşan ise şunları anlattı:

"Yaklaşık 1 asırdır kullanılmayan ve 2015 yılında restorasyon kararı çıkan hamamla kimse ilgilenmiyor, sormuyor. Belediye; 'Benim gücüm yok alamam' diyor Kaymakamlık, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de ilgilenmiyor. Şuan hamamın durumu harabe durumda. Madde bağımlıların mekanı haline gelen hamama sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yoksa bir tarih daha yok olacak." 

Hamamın bulunduğu Aslanpaşa Mahalle sakinleri ise 9 yıldan bu yana restorasyon çalışmaları yapılacağı söylenen ancak hiçbir şey yapılmayan hamamın madde bağımlılarından kurtarılmasını istedi.


 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli üretim güçlü savunma
    1. Yerli üretim güçlü savunma
    2. İbrahim Kalın'dan Cemaat Vakıfları ve..
    3. İngiltere Başbakanı'ndan Zeytin Dalı..
    4. Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem..
    5. Erdoğan Güvenlik Değerlendirme..
    6. Borsa güne nasıl başladı?
    7. HDP'liler suyun bu tarafından mal mal..
    8. Afrin şehidi memleketine uğurlandı!
    9. Savunmanın 'Hızır'ı patlatma testinden..
    10. Amerika heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda
    11. Külliye'de kritik zirve
    12. Tüketici güven endeksi belli oldu
    13. Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını..
    14. Aziz Yıldırım talimatı verdi!
    15. Süt kazanına düşen 2 çocuk yandı
    16. Adana emlakta yükseliyor
    17. Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk..
    18. Adana'da araçlar suya gömüldü
    19. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve..
    20. Metin Temel Paşa terör örgütü PYD'yi..
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...