Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erzurum’da rehine krizi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde hasmını pompalı tüfekle rehin alan saldırgan, özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:23
Erzurum’da rehine krizi

Aşkale’ye bağlı Dumanoğlu Mahallesi’nde oturan inşaat işçisi Ömer D., bugün saat 10.30 sıralarında geldiği ilçe merkezinde aralarında husumet bulunan Habip Ö.’yü pompalı tüfekle rehin aldı. Tüfekle etrafa rastgele ateş açan şahıs, Habip Ö.’yü TOKİ konutları yanındaki ormanlık alana götürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, ambulans ve cumhuriyet savcısı geldi.

Yaklaşık 2 saatlik ikna çalışmaları sonuç vermeyince Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat ekiplerinden takviye istendi.

Olay yerine gelen özel harekat polisleri düzenledikleri operasyonla Ömer D.’yi etkisiz hale getirerek Habip Ö.’yü kurtardı.

Gözaltına alınan Ömer D., Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:23
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Erzurum
  3. TOKİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ilk çöp yakma santrali hayata geçiyor
    1. Türkiye’nin ilk çöp yakma santrali..
    2. Papazdan Filistin'de sivil itaatsizlik..
    3. Bakan Naci Ağbal açıkladı… ‘O vurguna..
    4. Suriye sınırındaki yangın kontrol..
    5. Podolski, Vissel Kobe’de golle başladı
    6. Bitmedi! Çaresiz oraya akın ettiler…..
    7. Tünelden kablo çalan hırsız yakalandı
    8. Batman’da motosiklet uygulaması
    9. Bakan Tüfenkci’den Büyükşehir..
    10. Salgın durdurulamıyor! Ölü sayısı..
    11. HDP’li Konca tahliye edildi
    12. Çaldıran’da yol yapım çalışması
    13. Yastıktan düşen 8 aylık bebek..
    14. Türkiye’nin ilk entegre çevre..
    15. Kurtuluş Mahallesi’nde parke taşı..
    16. Beşiktaş’tan Dursun Özbek’e teşekkür
    17. Soylu: Mehmetçiğimiz kuş uçurtmamaya..
    18. Hobi olarak başladı… ABD ve Avrupa’ya..
    19. Ersin Çelik küçük kızının tabutunu..
    20. Gözaltına alınan Bekir İntegün..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı