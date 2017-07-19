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Erzurum’da PKK’lı terörist enselendi

Bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan ‘Berxwedan Bendur’ kod adlı terörist A.K., Erzurum’da düzenlenen operasyonla ablasının evinde kıskıvrak yakalandı. Şanlıurfa’dan ölüm tehdidiyle kaçırdığı 16 yaşındaki genç kızda kurtarıldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:24
Erzurum’da PKK’lı terörist enselendi

2014 yılında Diyarbakır kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya katılan ve ardından askeri ve siyasi eğitim alan ‘Berxwedan Bendur’ kod adlı A.K., Erzurum’da güvenlik güçlerinin düzenlediği müşterek operasyonda yakalandı.

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı köylerde çoban kılığında örgütsel faaliyet yürüttüğü ve eylem için plan yaptığı tespit edilen A.K., istihbarat birimlerince takibe alındı.

Daha sonra Erzurum il merkezinde saklandığı eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, ‘Berxwedan Bendur’ kod adlı terörist A.K’yi kıskıvrak yakaladı.

Teröristin yakalanması esnasında Şanlıurfa’dan zorla kaçırdığı 16 yaşındaki B.A., isimli kızda kurtarıldı.

B.A.’nın Şanlıurfa’dan kayıp müracaatı olduğu ve ailesi ile kendisinin terörist tarafından ölümle tehdit edilerek kaçırıldığı ortaya çıktı.

Teröristin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:24
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