Erzurum'da otomobilin bagajından kaçaklar çıktı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erzurum-Ağrı karayolu üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan 38 palakalı iki otomobilde arama yapıldı. İçerisinde 3 İran uyruklu kişi ile 2'si bagajda 5 Afganlı kaçağın bulunduğu otomobilde yeşil reçeteli 9 bin 500 adet hap ele geçirildi. Yine İran uyruklu sürücünün kullandığı diğer otomobilde ise 4 Afgan uyruklu kaçak yakalandı.



Polis, 9 kaçakla birliklikte bu kişilere aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı İran uyruklu 4 kişiyi adliyeye sevk etti. İran uyruklu M.G, A.A.N, M.J. ve G.A., çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyete götürülen 9 zAfgan uyruklu kaçak ise Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.