Erzurum'da otomobil çarpan yavru boz ayıya ameliyat

Yavru boz ayı, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi.



KAÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Celal Şahin Ermutlu, 31 Temmuz günü merkezlerine getirilen yavru ayının genel durumunun kötü olduğunu, açlığa bağlı şok tablosu oluştuğunu ve uyruk kemiğinde kırık tespit ettiklerini söyledi. İki gün içinde yavru ayının genel durumunu düzelttiklerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Celal Şahin Ermutlu, şöyle devam etti:



“Annesi Erzurum İspir bölgesinde köylüler tarafından öldürülmüş. İki kardeşi de açlıktan ölmüşler. Üçüncü ayımızda aç kaldığından muhtemelen otoyol kenarına ulaşmış ve burada trafik kazasında uyruk kemiği kırılmış. İlk iki gün ayının genel muayenesi yapıldı, genel durumu düzeltildi ve biraz daha stabil hale getirildi. Serum ve ilaç takviyesi yapılarak operasyona hazır hale getirildi. 1 Ağustos günü 15 kiloluk dişi boz ayıyı operasyona aldık. Operasyonumuz gayet başarılı geçti. Kemikleri tamamen karşı karıya getirdik ve pin uygulaması yaptık. Şu anda da merkezimizde operasyon sonrası bakımı günlük olarak devam ediyor. Serum ve ilaç takviyesi devam edecek. En kısa zamanda iyileştirmeye çalışıyoruz."



Yrd. Doç. Dr. Celal Şahin Ermutlu, yavru ayının tedavisinin tamamlanmasından sonra yaban hayat merkezi yetkilileriyle görüşeceklerini, uygun görülmesi halinde doğaya salacaklarını aksi halde koruma altındaki bir milli parka veya hayvanat bahçesine teslim edeceklerini sözlerine ekledi.