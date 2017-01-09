Erzurum'da korkutan yangın!

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev ile 4 ahır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Halilpaşa Mahallesi'nde bir evde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki ev ve ahırlara da sıçradı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İspir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, 3 ev ve 4 ahır kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve hayvan telefi yaşanmadı.
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev ile 4 ahır kullanılamaz hale geldi.