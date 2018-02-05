Erzurum'da kendisi için hazırlanan mezarı ziyaret etti

Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Alaattin Akbulut, 6 ay önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bağırsaklarından ameliyat oldu. Akbulut'un ameliyat sırasında nabzı durdu. Öldü sanılan Akbulut'un yakınları, Çengelli mahalle muhtarını telefonla arayarak gençlere mezar kazdırmasını istedi. Gençler mezarı kazdı, ancak Akbulut yeniden hayata döndürüldü. Akbulut, hastanedeki tedavisinin ardından birkaç gün sonra taburcu edildi.

Alaattin Akbulut, ilçede yaşamını yitiren asker arkadaşı Ömer Akçay'ın cenazesine katıldı. Mezarlığa giden Akbulut, kendisi için kazılan mezarı da gidip ziyaret etti. Mezarın başında bir süre oturan Akbulut, garip bir duygu olduğunu belirterek, "Asker arkadaşımın cenazesine geldim. Arkadaşımı defnettikten sonra benim için kazılan mezarı da ziyaret ettim. Şu an sağlık durumum iyi. Ölüm hak ama insan üzülüyor. Garip bir duygu" dedi.