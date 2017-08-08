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Erzurum'da halk seferber oldu... 3 gün söndürülemiyor!

Erzurum’un Oltu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın üçüncü günde devam ederken yangının söndürülmesi için halktan yardım istendi.

08 Ağustos 2017 Salı 10:25
Erzurum'da halk seferber oldu... 3 gün söndürülemiyor!

Oltu’nun Yukarı Çamlı Mahallesindeki ormanlık alanında 5 Ağustos günü çıkan yangın 3’üncü gününde de kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu yangını söndürme çalışmalarına Oltu ilçe merkezinden vatandaşlar da götürüldü. Ayrıca Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Artvin, Ardahan, Şenkaya ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüklerinden gelen yangın söndürme ekiplerinin çabaları sonucu değiştirmeyince alevlere son olarak Gürcistan ve Giresun’dan çağrılan yangın söndürme helikopterleri müdahale etti.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumartesi günü 16.00 sularında orman İşletme Müdürlüğüne yangın ihbarı alındı. İhbarı alır almaz, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Oltu, Şenkaya, Sarıkamış, Ardahan ve Kars Orman İşletme Müdürlükleri ekiplerimiz araç-gereçleriyle, makine teçhizatlarıyla bölgeye intikal etti. Bölgenin dezavantajı, yolunun olmaması ve dağlık bir arazi olmasıdır. Dozerlerimizle şu an buraya yol açtık ve yol açınca söndürme çalışmaları daha da hızlandırıldı. Yangın kontrol altına alınmış durumda ve şu anda bir uçak ve iki helikopter ile söndürme çalışmaları yapılıyor."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 10:25
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