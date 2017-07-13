Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erzurum'da feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Erzurum - Bingöl karayolunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçen otomobille kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 19:48
Erzurum'da feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Taşlıgüney Mahallesi yakınında meydana geldi. Bingöl'den Erzurum'a gelen ve içinde 3 kişinin bulunan ancak direksiyonda kimin olduğu belirlenemeyen 06 DN 7792 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Lütfü Alkan yönetimindeki 25 EZ 215 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Recep Ürkek, Turgut İleri, Yusuf Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Lütfü Alkan ise kazada yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 19:48
  1. erzurum trafik kazası
  2. Trafik Kazaları Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan May Kraliçe Elizabeth'in önünde diz çöktü
    1. Başbakan May Kraliçe Elizabeth'in..
    2. İlginç alışkanlığı başına bela oldu!
    3. Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etap..
    4. Beşiktaş Çin yolcusu! Resmen..
    5. Eskişehirspor'un yeni başkanı belli oldu
    6. Düden ve Kurşunlu şelalarine pompayla..
    7. Terör örgütü PKK yöneticisine..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet..
    9. Erzurum'da feci kaza! 3 ölü 1 yaralı
    10. 2 bin 144 turisti Muğla'ya getirdi!
    11. Fehmi Koru: Ben gittim, Abdullah Gül....
    12. Almanya şaşırttı: PKK'lı teröriste..
    13. O tişörtte gözlerden kaçan çarpıcı..
    14. Minibüste başörtülü kıza saldıran..
    15. İzmit'te belediye yolcu otobüsü cayır..
    16. 15 Temmuz'u kana bulayacaklardı! Dev..
    17. Hakan Uzan'a büyük şok!
    18. Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi..
    19. Fransa'da vahşet! Bebeklerini öldürüp..
    20. 22. Dünya Petrol Kongresi sona erdi
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''