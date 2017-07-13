Erzurum'da feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Taşlıgüney Mahallesi yakınında meydana geldi. Bingöl'den Erzurum'a gelen ve içinde 3 kişinin bulunan ancak direksiyonda kimin olduğu belirlenemeyen 06 DN 7792 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Lütfü Alkan yönetimindeki 25 EZ 215 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Recep Ürkek, Turgut İleri, Yusuf Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Lütfü Alkan ise kazada yaralandı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.