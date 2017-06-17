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Erzurum'daki operasyonda bir asker şehit düştü

Erzurum'un Şenkaya İlçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda 3 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı Erzurum'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:31
Erzurum'daki operasyonda bir asker şehit düştü

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak maksadı ile icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün saat 10.00 sıralarında Şenkaya ilçesi Çamlıalan kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlandı. Çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı Erzurum'da şehit olurken, 3 terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:31
  1. Erzurum
  2. Şenkaya
  3. PKK
  • GökhanGökhan12 sa önce
    Dalga mı geçiyor sunuz. Çok sayıdaymış. Şehidimiz ruhun şad olsun
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