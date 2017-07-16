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Erzurum'da çarpmamak için refüje çıktı, kırdığı ağaç yayayı yaraladı

Erzurum'da hatalı sollama yapan otomobile çarpmamak için refüje çıkan otomobilin kırdığı ağaç, yoldan geçen bir yayanın üzerine devrildi. Başından yaralanan yaya yere yığılırken, sürücü olayın şoku ile gözyaşlarına boğuldu.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:03
Erzurum'da çarpmamak için refüje çıktı, kırdığı ağaç yayayı yaraladı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Keskin yönetimindeki Otomobil, hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı araca çarpmamak için refüje çıktı. Otomobilin refüjde çarparak kırdığı ağaç ise o anda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Muhammed Çağrı Ata'nın üzerine devrildi. Ata bir anda başından akan kanları görünce yere yığıldı.

Sürücü Ahmet Keskin ise yere yığılan genci görünce şok geçirdi. Kazayı görenler bir yandan yaralanan gence müdahale ederken, bir yandan da gözyaşı dökerek titreyen genç sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Muhammed Çağrı Ata'ya müdahale ederken şoför Ahmet Keskin "Kazaya sebebiyet verdi kaçtı" diyerek gözyaşları ile onları izledi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa bindirdikten sonra titreyen sürücüyü otomobile oturtarak birşeyi olup olmadığını sordu. Sağlık görevlileri "Birşeyi yok merak etme Ahmet, strese girecek bir durum yok" diyerek teselli etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ve sürücüyü aynı ambulansla hastaneye götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:03
  1. Erzurum
  2. hatalı sollama
  3. kaza
  4. sağlık
  5. Otomobil
  6. Yakutiye
  7. Ahmet Keskin
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