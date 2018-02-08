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Erzurum'da 50 bin liralık ziynet eşyasını AVM'de unuttu

Polis ekipleri, bir kadının alışveriş merkezinde (AVM) unuttuğu ve içerisinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası olan çantayı sahibine teslim etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:57
Erzurum'da 50 bin liralık ziynet eşyasını AVM'de unuttu

Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezine giden M.B, dinlenmek için oturduğu alanda kol çantasını unuttu.

Burada devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, çantayı bulup muhafaza altına alarak durumu Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Görevlilerce AVM'ye gelen Asayiş Şubesine bağlı güven timlerine teslim edilen çantadaki incelemede, çantada 50 bin liralık ziynet eşyası olduğu belirlendi.

Çanta, bir süre sonra polislerce tespit edilen sahibi M.B'ye tutanak karşılığında teslim edildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:57
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