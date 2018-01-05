Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erzurum'a kuruldu, 24 saat önce uyaracak

Erzurum'da yeni kurulan sistemle yıldırım düşmesi, yoğun yağış ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı 24 saat önce haber alınacak.

05 Ocak 2018 Cuma 12:14
Erzurum'a kuruldu, 24 saat önce uyaracak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'a 32 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulduğunu söyledi.

OMGİ'ler sayesinde Erzurum'un tüm ilçelerinde anlık olarak veri üretilerek tarımdan turizme tüm kullanıcılara sunulacağını aktaran Ün, şöyle konuştu:

"Erzurum'a bir Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde yıldırım ile şimşek sayısı anlık olarak elde edilmekte, havacılık, enerji ve afet yönetimi başta olmak üzere birçok alanda gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri için önem arz eden yıldırım gözlem verileri ile destek sağlanmaktadır. Yıldırım Tespit Sistemi'yle 'Şu ilçede, şu yerde yıldırım düşecek' diyerek vatandaşımızı uyarıyoruz, onunla ilgili tedbirli olmasını istiyoruz. Can ve mal kaybına sebep olacak olumsuz hava şartlarının etkilerini en aza indirmek gayesi ile Erzurum'a bir Meteoroloji Radarı da kuruldu. 7 gün 24 saat esasına göre takip edilmekte ve meteorolojik uyarılar yayınlanmaktadır."

Ün, Meteroloji Radarı'nın Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan, Erzurum ve Ardahan'a hizmet vereceğini belirterek, "Radar sistemi sayesinde erken uyarı yapıyoruz. Daha çok vatandaşlarımıza 'Şu bölgede, şu kadar yağış olacak' diye uyarıyoruz. Radar sistemimizle bir yerde yoğun yağış görüyorsak bunları çok rahatlıkla önceden uyarıyoruz. Ona göre vatandaşlarımız tedbirlerini alıyor." diye konuştu.

"Uçak seferlerinin iptali azalacak"

Erzurum Havalimanı'na Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduklarını belirten Ün, sivil ve askeri uçuşlar için kesintisiz hizmet verdiklerini dile getirdi.

Erzurum Havalimanı’nda kurulu bulunan Otomatik Pist Ölçer (RVR) sistemini 2017 Kasım ayı içerisinde yenilediklerini aktaran Ün, şunları kaydetti:

"Sistemde daha hassas ve yenilikçi ölçüm yapılarak, havalimanında sis, yağış gibi olumsuz meteorolojik koşullardan dolayı pist görüş mesafesinin 300 metreye kadar düşmesi durumunda bile uygun pistlerde uçuşların devam etmesi sağlanmaktadır. Yani artık uçak seferleri kolay kolay iptal edilmeyecek. Atmosferin dikey olarak tabakalarını gözlemlemek ve alınan verileri iklim değişikliğinden günlük hava tahminine kadar kullanmak gayesiyle ülkemizde 9 noktadan günde iki kez 35 kilometreye kadar yüksekliğe çıkabilen meteorolojik balon uçurulmaktadır."

Ün, Erzurum'a kurulan yeni teknoloji sistemleriyle elde edilen verilerin merkezdeki uzmanlar tarafından değerlendirilip Erzurum ve bağlı tüm ilçeleri için erken uyarılar yapıldığını aktardı.

Geçen yıllara göre bu yıl 2 derecelik bir sıcaklık artışının yaşandığını anlatan Ün, "Yağış oranı geçen yıla göre yüzde 40 bir düşüş var. Yağışlarımız düşük, sıcaklıklarımız yüksek. Doğu Anadolu bu yıl pek yağış alamadı, dolayısıyla kurak bir yıl geçiriyoruz. Bu kuraklığın çok ciddi bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki şubat mart ayında yine kar yağışı alacağız o zaman bu açıkları kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 12:14
  1. Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 kazla başladı, Şimdi hedefi...
    1. 20 kazla başladı, Şimdi hedefi...
    2. İBB'de görev değişimi
    3. Türkiye'nin gururu Başbakanlık..
    4. Çakıcı'nın yeğenini Çakıcı'nın..
    5. Tüm dengeleri değiştirecek, Mayıs'ta..
    6. SUV lideri NISSAN 2017 yılını rekor..
    7. Suudi Arabistan'a saldırı
    8. Canan Karatay'a şok soru: Bir tek siz..
    9. Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen..
    10. Münir Özkul hayatını kaybetti
    11. Akıllı ekranlar her 2 kişiden birini..
    12. Erzurum'a kuruldu, 24 saat önce uyaracak
    13. Ülkede ‘son dakika’ olarak duyuruldu!..
    14. AK Parti'li eski milletvekillerine..
    15. Alman gazeteci: Erdoğan'ı devirmek..
    16. YLSY tercihleri nasıl yapılır? YLSY..
    17. Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak
    18. Yapı denetim firmalarına düzenleme..
    19. Bütün ülke şokta! 20 kişilik balon..
    20. 2018'de öldürülen ilk Filistinli:..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor