Erzurum Tabipler Odası’ndan 15 Temmuz mesajı: “Unutmayacağız unutturmayacağız”

Mesajda şu ifadelere yer verildi; “Varolduğu günden beri, içeride ki hainler ve dış düşmanlarla sürekli mücadele eden milletimiz, 15 Temmuz günü hain FETÖ mensubu darbeci, millet ve devlet düşmanlarına karşı topyekün bir zafer kazanmış ve adına yakışır, ceddine yakışır kahramanlık sergilemiştir. Bu zafer tüm dünyada yankı bulmuş, dostlarımız gurur ile düşmanlarımız korku ile zaferimizi değerlendirmişlerdir.

Destansı mücadeleyi veren necip milletimiz, devletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza için canını vermekten kaçınmayacağını bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır.

Şanlı mücadele sırasında şehit olan kahramanlarımıza rahmet diliyoruz. Gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ne yapılan ihaneti ne de hainlere karşı cansiperane mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız!Erzurum Tabipler Odası olarak yeniden ve tekraren her şartta ve her zaman devletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.”