Erzurum Kayak Kulübünde görev değişimi yapıldı. 2014 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Bülent Ülker, yerini Atakan Alaftargil’e devretti. Devir teslim toplantısı Palandöken’deki kulüp binasında yapıldı. Görevi devreden Bülent Ülker, duygularını, “2014 yılından beri başkan olarak görevimi sürdürdüm. Atakan kardeşimiz Erzurum Kayak Kulübünün içerisinden yetişen, milli takıma yükselen ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. İnşallah bu bayrağı bizden sonra da en iyi şekilde taşıyacaktır. Çok güzel günlerimiz geçti bütün yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek ifade etti.

Görevi layıkıyla yerine getireceklerini belirten Atakan Alaftargil ise, “Erzurum Kayak Kulübü bütün geçmişimizin ve geleceğimizin yeridir. Kayak kulübünde 1960 yılından bu yana çok değerli büyüklerimiz bu görevi başarıyla yaptılar ve bunun meyvelerini de kayak merkezlerimiz, 2011 Üniversiade oyunlarının alınması ve EYOF’un alınmasında gördük. Bunları hiç kimse göz ardı edemez. Bu kayak kulübü Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en köklü kulübüdür. En çok olimpiyatlara sporcu gönderen ve yarışmalara en çok sporcu yetiştiren büyük bir kulüptür. Şimdi bana bu görevi layık gördükleri için sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Bu görevi alıp yönetici arkadaşlarımla beraber el ele verip layıkıyla yerine getireceğiz” diye konuştu.

Başkanlık değişimiyle birlikte yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Tuba Temelli Çoban, Hikmet Koray Kartal, Kadir Demirbüken, Mehmet Tortum, Osman Keleşoğlu. Yönetim Kurulu asil üyeleri ise: Emre Çarıkçıoğlu, Burak Midilliç, Yakup Nuroğlu, Burak Gözgeç, Kubilay Tuğoğlu, Enes Çınar oldu.