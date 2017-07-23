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Erzurum Diplomasi Akademisi’nden Başkent mesaisi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli eğitim projelerinden biri olan Erzurum Diplomasi Akademisi’nin öğrencileri, Başkent’te önemli ziyaretlerde bulundu.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:40
Erzurum Diplomasi Akademisi’nden Başkent mesaisi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de katıldığı Başkent mesaisinde Diplomasi Akademisi öğrencileri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA Başkanı Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık Başmüşaviri Necdet Subaşı ile bir araya geldi.

Başkan Sekmen, “Kurumumuz tarafından oluşturulan eğitim projesi kapsamında kurulan Erzurum Diplomasi Akademisi, Yeni Türkiye vizyonuna hazır, kabuğundan sıyrılmış çıkmış, dünyada ülkemize çizilmiş misyona itiraz eden, bilgili, birikimli, inançlı ve aksiyoner bir gençlik ile özel bir eğitim programını kapsamaktadır. Akademi sayesinde belirlenen hedefe ulaşabilen gençler ile dış politika alanında fikir edinilmesini sağlayacak gezi programlarının ardından, yurt dışı eğitim programları ve Dışişleri Bakanlığı veya bu alanda çalışan diğer kamu kurumlarında iş olanaklarının da yer aldığı imkânların oluşması için genç ve yetenekli gençlerimize yeni imkânlar ve eğitim olanakları sunuyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:40
  1. Türkiye
  2. Erzurum
  3. Mehmet Sekmen
  4. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Subaşı
  7. Yunus Emre
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