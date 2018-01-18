Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Erzincan'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Erzincan-Sivas karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

18 Ocak 2018 Perşembe 08:12
Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Erzincan-Sivas karayolunun 40’ncı kilometresinde Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Onlarca araç dinlenme tesislerine sığındı. Etkisini gittikçe arttıran yağış, beraberinde tipi ve buzlanmaya neden olurken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Karayolları ekipleri yolu açmak için seferber olurken, Sakaltutan bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı.

Sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, havanın düzelmesini bekleyeceklerini söylediler.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 08:12
  1. Sivas
  2. Erzincan
  3. ulaşım
  4. Kar
  5. tipi
  6. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eminevim’dev Konya’da anahtar teslim sevinci
    1. Eminevim’dev Konya’da anahtar teslim..
    2. Bu fotoğraflarla duyurdu! Türk ordusu...
    3. Birleşmiş Milletler, Filistin için bir..
    4. Avrupa ve Körfez ülkesinden ortak adım
    5. Bağcılar’da metrelerce yükselen..
    6. 'Amerika'nın amacı Türkiye'nin..'
    7. Beşiktaş için rest çekti!
    8. 2018'e 'çılgın proje' damga vuracak
    9. Suudi Arabistan'ı sarsan olay! Öldürüldü
    10. Saltanatı kısa sürdü! sert düştü
    11. O maaşlarda yükseldi! Zamlı hali...
    12. Sınır ötesine 1000 komando
    13. Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    14. Dev vinçler geldi! 21 saat kapalı…
    15. Emre'nin tekmeliğindeki arma olay oldu
    16. İtalya'da başörtülü avukatı salondan..
    17. 5 milyon kişiye Anayasa Mahkemesi'nden..
    18. Herkesin gözü Merkez Bankasında
    19. Reuters dünyaya bu fotoğraflarla..
    20. Harekât öncesi PKK/YPG'ye şok! Teslim..
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler