Erzincan'da 'Teslim ol' çağrısına uymayan terörist öldürüldü
Erzincan Refahiye'de 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 1 terörist öldürüldü.27 Aralık 2017 Çarşamba 19:26
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) ve komando birlikleri, ilçenin Söğütlü köyü kırsalında teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlattı.
Güvenlik güçleri, operasyonda karşılaşılan bir teröriste "teslim ol" çağrısında bulundu. Bu çağrıya ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonunun karla kaplı arazide kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.