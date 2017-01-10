Erzincan'da soba faciası: 8 kişi zehirlendi!

Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki ayrı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da soba faciası: 8 kişi zehirlendi!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 13:55
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İlk olay sabah saatlerinde Tercan ilçesi Mercan Beldesi Bağpınar köyünde meydana geldi. T.T., eşi Z.T. ve kızı Y.T yaktıkları sobadan sızan gaz nedeniyle baş dönmesi ve mide bulantısı belirtileriyle karşılaşınca, durumu 112 acil servisine bildirdi. Aile üyeleri ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenin ardından aile üyeleri taburcu edildi.

İkinci zehirlenme olayı Kazımkarabekir mahallesinde gerçekleşti. E.T., eşi H.T. ve 3 çocuğu, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 
EtiketlerERZİNCANErzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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