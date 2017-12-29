Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erzincan'da şiddetli çatışma! PKK'ya büyük şok

Erzincan’ın Refahiye kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

29 Aralık 2017 Cuma 11:26
Erzincan'da şiddetli çatışma! PKK'ya büyük şok

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve komando birlikleri, ilçenin Söğütlü köyü kırsalında karadan karla kaplı arazide teröristlere yönelik başlatılan operasyonu sürdürüyor. Zaman zaman PKK'lı teröristler ile sıcak temas sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucuları (Komando Karma Timi) tarafından da Çat kırsalında zorlu hava şartlarına rağmen; bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasadışı malzemelerin tespiti ve imhası ile menfez, köprü ve yayla evlerinin kontrolü maksadıyla operasyon icra edildi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 11:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AtaAta48 dk önce
    Aman ha canlı bırakmayın/ sonra hapishanede obezite oluyorlar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Müthiş artış! Akın akın geliyorlar
  1. Müthiş artış! Akın akın geliyorlar
  2. Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
  3. Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu
  4. İran'dan devrim gibi karar: Artık..
  5. İki bakanlık arasında protokol..
  6. AK Parti'den flaş karar: 7 ülkede..
  7. FETÖ, o okulun sınav sorularını da..
  8. Ankara Valisi açıkladı: Binlerce polis..
  9. Dünyada bir ilk! Test edildi
  10. Sonunda... O ücret artık alınmayacak!
  11. Köprü ve otoyol ücretlerine zam geliyor
  12. Erzincan'da şiddetli çatışma! PKK şokta
  13. Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Devamı..
  14. Meteoroloji tahminini değiştirdi!..
  15. 2018’in zamlı trafik cezaları belli oldu
  16. Bitcoin yöneticisi kaçırıldı
  17. Trump tehlikeli planı devreye soktu!..
  18. Prof. Dr. Canan Karatay: Kristal kaya..
  19. 'Erdoğan öl dese ölürüz'
  20. Doların ateşi yükseldi
Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...