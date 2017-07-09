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Erzincan'da saldırı: 3 askerimiz yaralandı

Erzincan'da askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 3 askerimiz yaralandı. Saldırının ardından başlatılan operasyon sürüyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 16:39
Erzincan'da saldırı: 3 askerimiz yaralandı

Erzincan'da teröristlerce karayoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolunun Avcılar Jandarma Karakolu mevkisinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada yaralanan 3 asker, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle yolda geniş çukur oluştu.

Saldırının ardından başlatılan operasyon sürüyor.

"Yaralılarımızın sağlık durumu iyi"

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Arslantaş, teröristlerce yola döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin yaralandığını söyledi.

Arslantaş, "Yaralılarımızın sağlık durumu iyi, 2'si ayakta tedavi edilecek durumda, birinin de sadece çarpmadan dolayı alnında hafif yara var" dedi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 16:39
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