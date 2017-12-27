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Erzincan'da polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü!

Erzincan'da aracını ters şeride park eden 82 yaşındaki sürücü polisi alarma geçirdi...

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:40
Erzincan'da polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü!

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’nda ters şeride park edilen otomobil polisi alarma geçirdi. Uzun süre araç sahibine ulaşamayan polis, yolu trafiğe kapattı. Bomba arama köpeği ile araç ve çevresinde arama yapıldı. Bir süre sonra ortaya çıkan ve kulakları ağır işiten 82 yaşındaki Ali Atabay, Emniyet Müdürlüğünde işi olduğu için aracını yakına park ettiğini söyleyince polisleri gülümsetti. Aracında bomba araması yapıldığını öğrenen Atabey, görevlileri takdir ederek, "Polisler olmasa biz rahat yatamayız" dedi.

Olay Halit Paşa Caddesi üzerindeki Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi. Emniyet binasına yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kavşağın ortasında ters şeride park edilmiş otomobil ihbarı üzerine polis alarma geçti. Araç sahibine uzun süre telefonla ulaşamayan polis, şüphe üzerine kavşaktaki trafik akışını durdurdu. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı bomba arama köpeği ile araç ve çevresinde arama yaptı. Bu sırada elinde bastonu ile ağır adımlarla Emniyet Müdürlüğünden çıkıp otomobile doğru giden yaşlı adam aracın kendisine ait olduğunu söyledi.

Otomobilini pasaport işlemi için geldiği emniyet binasının yakınına park ettiğini ifade eden Atabay, sözlü diyaloğa girdiği polisleri güldürdü. Aracını yanlış park ettiği ve şüphe üzerine otomobilinde bomba araması yapıldığı söylenen Atabay, "Sağ olsunlar, polisler olmazsa biz rahat yatamayız, 'Bu benim adamımdır, hacıdır, hocadır' demesinler" sözleri polisleri gülümsetti.

Atabay, gerekli işlemlerin yapılması için polisler tarafından karakola götürüldü. Hatalı parkdan cezai işlem uygulanan Atabey’in daha dikkatli olması konusunda uyarıldı. Araç bulunduğu yerden çekilirken, kavşak yaklaşık 45 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 13:40
  1. polis
  2. alarm
  3. Ali Atabay
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