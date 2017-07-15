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Erzincan’da otlardan çıkan yangın 9 evi kül etti

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yazıkaya köyünde çıkan yangında 9 ev kullanılamaz hale geldi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:50
Erzincan’da otlardan çıkan yangın 9 evi kül etti

Çayırlı ilçesine bağlı Yazıkaya köyünde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir evin yanındaki ot yığının tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle diğer evlere sıçradı. Yangının başladığını gören köy sakinleri, bir yandan kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çabalarken, bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, 9 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın duyulmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri köye gelerek, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, köy sakinleri ile olan görüşmesinde, konteyner evlerin köye ulaşması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:50
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  2. Erzincan
  3. Ali Arslan
  4. Erzin
  5. Yangın
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