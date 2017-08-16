Erzincan'da katliam gibi kaza: 1 kişi öldü, 40 hayvan telef oldu

Erzincan- Sivas karayolunun Sakaltutan Tüneller mevkiinde meydana geldi. Kazada Sivas istikametine giden 34 ZN 4507 plakalı kimliği henüz belirlenemeyen tır sürücüsü aynı istikamette seyreden ve dorsesinde kömür tozu taşıyan 17 A 48710 plakalı başka bir tıra arkadan çarpması sonucu kurbanlık hayvan yüklü tırın ön kısmında çarpışma neticesinde alevler çıktı.



Kazada kurbanlık hayvan taşıyan tırdaki sürücü araçta sıkışması sonucu yanarak, hayatını kaybederken, yanında bulunan ve yangında vücünda çeşitli yanıklar olan Cahsin Doğu ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sıkıstığı yerden kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.



Tırda çıkan yangın sebebiyle dorsedeki 120 küçükbaş hayvandan bazıları telef olurken yaralanan hayvanlar ise telef olmasın diye yol kenarında kesildi.



AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından 80 küçükbaş hayvan kurtarılırken, yangın sebebiyle 2 saat trafiğe kapatılan Erzincan-Sivas karayolu tırların yoldan çektirilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.