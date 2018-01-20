Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 32 köy yolu kapandı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde 2 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi köylere ulaşımı olumsuz etkiledi. Refahiye'de 14, Tercan'da 10, Çayırlı’da 3, Üzümlü'de 3, İliç ve Kemaliye’de 2 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 25 karla mücadele ekibi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı altındaki Üzümlü ilçesine bağlı Büyükköy'e ulaşan karla mücadele ekiplerini köylüler sevinçle karşıladı. Yılın ilk karının yağdığı yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki köyde kapanan yollar greyder yardımı ile açıldı. Köylüler özel idare ekiplerine teşekkür ederek, bu yıl kar yağışın az olması nedeniyle kuraklık görünmesinden korktuklarını söyledi.