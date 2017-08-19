Erzincan’da kaçan kurbanlıklar drone ve atlı birlikler ile yakalanacak

Erzincan Belediyesine ait kurban timi, kondisyon, silahlı atış eğitimi ve kaçan kurbanlıkların nasıl yakalanmaları gerektiği konusunda eğitim alıyor. Geçtiğimiz yıl insansız hava araçları ile daha da güçlendirilen Erzincan Belediyesine ait kurban timi, bu yıl da hem atlı birlik hem motorize ile uzak mesafelere kaçan kurbanlıkların takibini yapacak.

Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı Halit Mutlu yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı öncesi birçok aksaklıklar meydana gelebiliyor. Bu aksaklıklardan ötürü vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla kaçan kurbanlıkların sahiplerine sağ salim teslim edebilmek için 12 kişilik bir ekip oluşturduk. Ekibimiz Kurban Bayramı’na kadar eğitimlerini devam ettirecekler. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız Alo 153 hattını kullanabilirler" dedi.