Erzincan’da avcılar saldırıya uğradı

Otlukbeli ilçesi avlağında avcılar saldırıya uğradı. İlk olarak yaşlı bir şahsın traktörle önlerini kestiğini söyleyen avcılar, daha sonra beyaz bir araçtan 3 şahsın inerek kendilerine kazma ile saldırdıklarını iddia ettiler. Kendilerini araçtan çıkarmaya çalışan şahıslara yanlarında silahları olmasına rağmen müdahale etmeyen avcılar jandarmaya sığındı. Jandarma karakolu önünde de avcıları darp etmeye devam eden 3 şahıs jandarmanın müdahalesi ile durdurulabildi.

"YAŞLI BİR ADAM ÖNÜMÜZÜ KESTİ"

Yaşadıkları olayı anlatan avcı ise uğradıkları saldırıyla ilgili, “Biz iki günlüğüne izin aldık evraklarımız tam ava geldik. Sabah saatlerinde araçla bu bölgeye geldik. Yaşlı bir adam o anda traktör ile önümüzü kesti. Arabanın içerisindeydik hiç inmedik. Dedik ki ’Abi yol verir misiniz geçeceğiz’. Dedi ki ’Yol kapalı açmıyorum, izin vermiyorum’. Bu işe yeni başlamadık bu işi biliyoruz. ’Saat 9 sıralarında ben yolu kapatıyorum, açmıyorum, istediğinizi yapın’ dedi. Bizim arkadaş ona yasal değil bu yaptığın yolumuzu aç biz geçelim. Kamera görüntüleri de elimizde var bütün olanların. Biz de geri döndük dedik ki jandarmaya gidelim onlarla görüşelim yoksa bu adam sıkıntı çıkaracak bize dedik. O esnada yoldan aşağı inerken beyaz bir taksi yolumuzu kesti. Ve arabadan 3 kişi aşağı indi. Eşkıya gibi hiçbir şey sorma yok. Bizde bunların da kamera görüntüsü var. Biz hiçbir şey söylemedik ama kazma ile aracımıza saldırdı ön camı yan camı kırdı. Arkadaşlarımızı aşağı almaya çalıştılar. Bizim araçlarımızda tüfeklerimiz olmasına rağmen araçlarda müdahale etmedik onlara. Arkadaşa gaza bas dedim jandarmaya ulaşalım. Biz burada 120 kilometre hızla giderken onlar da bizim peşimizden 120 kilometre hızla geldiler. Kafa kafaya jandarmanın önüne sığındık. Jandarma nöbetçisine dedim ki kapıyı aç saldırıya uğradık. Nöbetçi de yeni askermiş o da anlayamadı ne olduğunu korktu kapıyı açmadı. Bu sefer peşimizden gelen şahıslar kazma kırılmıştı kazmanın sapı ile bizim arkadaşa vurmaya başladı. Jandarmanın önünde oldu bu durum. Jandarma da olaya müdahale edemedi ilk başta çünkü anlayamadılar neler olduğunu. Biz yasal hakkımızı korumak için müdahale etmedik şahıslara. Komutan geldi sonra birkaç asker ile beraber onlar aldılar bizi ifadelerimizi verdik belediye başkanı geldi 2 saat orada bekledik. Jandarma bizi ağırladı görevini yaptı" dedi.

Olayı yerinde inceleyen Av Doğa Dergisi Editörü Kamil Üçbaş konu ile ilgili açıklamasında, "Bu avcılar tamamen yasal avcı. Kanun gereği serbest bölgede avlanmak istiyorlar. Hem avlağa sokmuyorlar, hemde kazma ile hareket halindeki araca saldırıyorlar. Bu olay cinayete tam teşebbüs. Avcıların sağduyusu sayesinde ucuz atlatıldı yoksa çok daha kötü bir durum ortaya çıkabilirdi" diye konuştu.

Olay ile ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.