Erzincan’da askeri araca hain saldırı!

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik devam eden operasyon sırasında, Avcılar Mahallesi yol güzerghında askeri aracın geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Erzincan’daki hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilerek operasyon genişletildi.

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