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Erzincan’da arızalanan otobüste yakalandılar!

Ağrı ve Erzincan'da Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 223 kaçak yakalandı. Erzincan'da arızalanan otobüste 103 kişi, Ağrı'da ise 120 kişi yakalandı

23 Temmuz 2017 Pazar 17:47
Erzincan’da arızalanan otobüste yakalandılar!

Erzincan'da arızalandığı için yol kenarında bekleyen otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kaçak yakalandı.

Erzincan Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Sakaltutan mevkisi yakınlarında bir otobüsün yol kenarında beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, otobüste ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi olduğunu, sürücünün de arızalanan aracı terk edip kaçtığını belirledi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

AĞRI'DA 120 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 120 kaçak yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Ağrı-Erzurum karayolunun Güvence köyü yakınlarında park halindeki yolcu otobüsünde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 120 kişi yakalandı.

Yabancı uyrukluların, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını ve otobüs şoförünün kendilerini araçta bırakıp kaçtığını söyledikleri öğrenildi.

Firari şoförün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:47
  1. erzincan
  2. kaçak
  • UUUUUU43 dk önce
    Çalışacak İnsana İhtiyaç var. Tarım arazileri bomboş atıl duruyor. Bahçelerde meyveler toplanmıyor. Afgan pakistan dokuma ve el zenaatlarında iyiler. Türkiye de Üretim Alanında çalışmak isteyen yok. 500 000 Göçmen Köylere Yerleştirilmeli. Şehirde yapacak çok iş yok.
  • EsasOsmanEsasOsman46 dk önce
    Sürün hepsini Firat`taki cepheye, baska hicbir ise yaramaz bunlar.
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