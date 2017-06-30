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Erzincan’a 30 milyon TL değerinde yatırım

Erzincan’da 2 büyük proje daha hayata geçiyor. Kapalı Pazar yeri ve Katlı Otopark projeleri için zemin etüt çalışmalarına başlandı.

30 Haziran 2017 Cuma 15:21
Erzincan’a 30 milyon TL değerinde yatırım

Gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin çehresini değiştiren Erzincan Belediyesi, şimdide 30 Milyon TL değerinde iki büyük çalışmayı daha hayata geçiriyor. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un seçim beyannamesinde bulunan Çok Katlı Otopark ve Kapalı Pazar projeleri için zemin etüdü çalışmalarına başlandı.

Konu hakkında Bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı hiç ara vermeden sürdürdük. 24 projemizin çoğunluğunu gerçekleştirdik. Yıl içerisinde 10 Binlerce çiçek ve ağacı toprakla buluşturduk. Şehrimizin büyük kısmında asfalt ve kaldırım problemini de ortadan kaldırdık. Özellikle Ekşisu bölgesinde önemli çalışmalara imza attık. Yeni itfaiye binamızın ve Pir Sami Hz. Türbe Camisinin inşaatı tamamlandı çevre düzenleme çalışmalarına başladık. İnşallah çok kısa sürede hizmete açacağız.Sıra devasa projelere geldi.Cumartesi Pazarı ve çok katlı otopark projelerinin zemin etüt çalışmalarına başladık. Tramvay projemizin müjdesini ise geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi verdi. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun ” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:21
  1. Erzincan
  2. Binali Yıldırım
  3. Erzin
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