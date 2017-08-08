Erzincan yeni MR cihazına kavuştu

İhale sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre MR hizmeti veremeyen Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hizmet alımı ihalesi sonrası MR hizmetini vermeye başladı.

Hastaneye kurulan MR cihazından Erzincan’ın yanı sıra çevre illerinDE faydalanması bekleniyor.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız, 7 gün 24 saat hizmet verecek olan son teknoloji ürünü MR cihazını Erzincanlı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Ufuk Kuyrukluyıldız açıklamasında; “Hastanemizde MR görüntüleme hizmetine bu hafta itibariyle başlamış bulunmaktayız. 27 Temmuz itibariyle hastanemizin acil servisinde bulunan görüntüleme hizmetlerimizden MR hizmeti de başlamış bulunuyor. İlk planlamalarımıza göre burada MR hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat olarak çalışacak. Dörtyol devlet hastanesinde de MR hizmeti sabah 8 akşam 16 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Yani her iki binamızda da MR görüntüleme hizmeti bulunmuş olacak. Burada tamamen hastanın ve hekimin talebi doğrultusunda, nerede MR çekilmek isterse orada MR görüntüleme hizmetini alabilecekler. Günde yaklaşık 180 adet MR çekilmekte bu yeni cihazımız ile. Daha önceki zamanlarda 40 güne kadar çıkan MR hizmeti verme süremiz ana binada aynı gün içerisinde çekiliyor ve dörtyol yerleşkemizde de 2 gün içerisinde MR çekimi gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle bu cihazın Erzincan halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Erzincan Kamu Hastaneleri Birliği Müdürü Fatih Özçiçek ise, yıllardır bu hizmeti vermek için canla başla çalıştıklarını dile getirerek; “Bildiğiniz üzere ana binamızda MR hizmeti veremiyorduk ve yıllardır bunun çalışmasını yaptık. Çeşitli nedenlerle sekteye uğrayan bu çalışmalarımızı nihayet sonuçlandırdık. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun bizlere vermiş olduğu yetki ile biz sadece Erzincan’a değil Akhisar, Tunceli, Hakkari Yüksekova, Adıyaman Gölbaşı olmak üzere 5 MR, 2 tomografi ihalesi gerçekleştirdik. Ve şu anda hastanemizde bir üst düzey MR kurmuş bulunmaktayız. Bu cihaz daha rahat ferah ve son teknoloji ile donatılmış durumda. Diğer cihazımızda 8 dakikada çekim yapılırken bu cihazımızda 3 dakika gibi kısa sürede çekim yapılmakta. Bu vesileyle ilimizin ihtiyacı olan bu MR cihazını Erzincan’a kazandırdık. Bu açıdan gururluyuz” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Kamu Hastaneler Birliği Müdürü Fatih Özçiçek ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız yeni MR cihazını basın mensuplarına tanıttı.