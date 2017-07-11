Erzincan Havalimanı’nda Haziran’da 36 bin 653 Yolcuya Hizmet Verildi

2017 Yılı Haziran ayında Erzincan Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 299 oldu.

2017 Yılı Haziran ayında Erzincan Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla 346 ton olarak gerçekleşti.

6 Aylık Gerçekleşmeler

2017 Yılı Haziran Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 187.333 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 1.475’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 7 artışla 1.484 tona ulaştı.