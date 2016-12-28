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Ertuğrul'un kararı ne olacak?

Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümü için heyecan dorukta. Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 71'inci yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde, Candar Bey Ertuğrul'u, kızı Aslıhan ile evlendirmek istemişti. İzleyici bu akşam yayınlanacak bölümde Ertuğrul'un ne cevap vereceğini merak ediyor.

Ertuğrul'un kararı ne olacak?
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:21
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TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümleri ile izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Ertuğrul Bey'in zor bir karar vermesi gerekecek. Peki seçimi ailesinden mi yoksa davasından yana mı olacak?

Diriliş Ertuğrul'un 71'inci bölümünde neler olacak?

Candar Bey civardaki tehlikelere karşı hareket etmek için Ertuğrul'a kızı Aslıhan ile evlenmesi yönünde teklifte bulunur. Bu teklif karşısında şaşkına dönen Ertuğrul Bey, Candar Bey ve Halime arasında köşeye sıkışır. Bir tarafta Kayı Obası'nın geleceği bir taraftan da canından daha çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul'u zor bir karar beklemektedir. Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar'ın hakimiyetini ele geçirir geçirmez Pazar'da siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir.






 
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