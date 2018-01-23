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Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat gibi yanıt

TRT 1'in rekor kıran dizisi Diriliş Ertuğrul bu hafta da herkesi ekrana kilitleyecek...

23 Ocak 2018 Salı 11:52
Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat gibi yanıt

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenilen Diriliş 'Ertuğrul' dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitleyecek.

Düşmanlarına bir bir diz çöktüren, dediklerini bir bir yapan Ertuğrul Bey, tüm oyunlara, tüm ihanetlere rağmen gazayı zaferle sonuçlandırıyor. Ares'in tahtına doğru yürüyen Ertuğrul Bey, "Bugün eğer bir yurdumuz varsa şehitlerimizin sayesindedir" diyerek hain pusularda şehit düşen alplerini anıyor ve vatan hainlerine tokat gibi cevap veriyor.

Ertuğrul, mancınık yerinde Bahadır Bey’in cesedini bulamayınca onun kaçtığını anlamış ve onu ayağına getirmesi için Turgut’u Çavdar Obası’na göndermişti. Çavdar Obası’nı basıp beyliğe kurulan Bahadır Bey ise Aslıhan ile Turgut’u esir almıştı.

Ertuğrul, Bahadır Bey’in bu yaptıklarını öğrenip Çavdar Obası’na giderken karşısına Atsız çıkmış, ondan da Ares ile Bahadır Bey’in işbirliğini ispatlayan mektubu almıştı. Nihayetinde Çavdar Obası’na giden Ertuğrul bütün suçlarından sonra Bahadır Bey’i, Sancar’ı ve onlardan yana olan beyleri bertaraf etmiş, Karaca’yı da Aslıhan öldürmüş, böylece hainler yok edilip Çavdar Obası da Türk obaları da huzura kavuşmuştu.

Bahadır’ı ortadan kaldırdıktan sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için önünde hiçbir engel kalmayan Ertuğrul nasıl bir plan ortaya koyacak? Kaleye açılan gizli geçitten girebilecek mi? Kalede ne gibi bir mukavemetle karşılaşacak? Kale fethedilebilecek mi? Titan’ın tuzak kurup Ertuğrul’u öldürmesini bekleyen Ares, planının başarısız olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Kalede ne gibi tedbirler alacak? Ertuğrul kaleye girerse ne yapacak? Kaleyi kaybedecek mi? Yoksa Ertuğrul’u mağlup mu edecek?

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:52
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