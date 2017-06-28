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Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam'ın cenazesi, Düzce'de defnedildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:49
Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın vefat eden annesi Fatma Sağlam, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi. 

Akçakoca Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Ertuğrul Sağlam, taziyeleri kabul etti. Akçakoca Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fatma Sağlam'ın naaşı, Beyhanlı köyündeki aile kabristanında defnedildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Ertuğrul Hoca'nın yanındayız. Hocamızın annesi Fatma teyze, bir haftadır yoğun bakımdaydı. Dün de vefat haberini aldık, hemen buraya geldik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Cenaze törenine katılan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da Ertuğrul Sağlam'ın Türk futbolu için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Hocamız, ahlakı, centilmenliği ve futbol kişiliğiyle Türk futboluna damga vurmuştur. Bu acı günüde yanında olmak istedik, başsağlığı diledik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:49
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