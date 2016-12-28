Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldiklerini söyledi. Görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getiren Yıldız, Sağlam ile büyük oranda anlaştıklarını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.