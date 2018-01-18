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Ertuğrul Sağlam İran'a...

Teknik direktör Sağlam, İran'ın Traktör Sazi takımı ile anlaştı.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:51
Ertuğrul Sağlam İran'a...

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi takımı ile anlaştı.

İran ekibi yöneticileri, uzun süredir takımın başına getirmek istedikleri Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucu Ertuğrul Sağlam ile Traktör Sazi takımı yöneticileri prensip anlaşmasına vardı.

Ertuğrul Sağlam'ın bu akşam İran'a gideceği ve burada yapılacak son görüşmenin ardından yarın kendisini 11 maçlığına Traktör Sazili yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Deneyimli teknik adamın yeni takımında geçmişte çalıştığı ekibiyle görev yapacağı öğrenildi.

Traktör Sazi, İran Ligi'nde 11. sırada bulunuyor.

Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran takımı yöneticileriyle prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Bu akşam İran'a gideceğiz. Orada yarın son bir görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra bir aksilik olmaz ise takımın başına geçeceğiz. Umarım hem bizim hem de Traktör Sazi hakkında hayırlısı olur." diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:51
  1. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam
  2. İran Ligi
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