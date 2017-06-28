Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ertuğrul Sağlam annesini son yolculuğuna uğurladı

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, Düzce’de toprağa verildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:02
Ertuğrul Sağlam annesini son yolculuğuna uğurladı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam‘ın annesi Fatma Sağlam (74) dün Bolu’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Anne sağlam için Düzce’nin Akçakoca ilçesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden Ertuğrul Sağlam’a eşi ve kardeşleri eşlik etti. Cenaze törenine ayrıca Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve bazı futbolcular, Bursasporlu eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, spor camiasının önemli isimleri, Düzce protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal cenazeye çelenk gönderdi.

Törene katılan iki kulübün yöneticileri, Ertuğrul Sağlam’a taziyelerini ilettiler. Anne Sağlam’ın cenazesi kılınan namazın ardından Beyhanlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:02
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Ersun Yanal
  4. Bursaspor
  5. Bursa
  6. Malatya
  7. Bolu
  8. Düzce
  9. Akçakoca
  10. Akça
  11. Ertuğrul Sağlam
  12. Malatyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    1. Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    2. Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3..
    3. Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
    4. Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
    5. Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
    6. CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
    7. Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
    8. ''İttifak üyeleri NATO için savunma..
    9. Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
    10. Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
    11. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
    12. Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
    13. Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
    14. Alman kaleciden ilginç taktik
    15. Uşak hafta sonu kavrulacak
    16. Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
    17. Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
    18. Polisten uyuşturucu imalathanesine..
    19. Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
    20. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!