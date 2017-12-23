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Ertuğrul Özkök'ten haddi aşan sözler

Geçtiğimiz gün Türkiye'nin Filistin'e koşulsuz bir şekilde destek vermesinin yanlış olduğunu savunan Özkök'ten bugünde haddi aşan yeni sözler geldi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:59
Ertuğrul Özkök'ten haddi aşan sözler

BM'de ABD ve İsrail'in tarihi hezimet aldığı Kudüs oylaması sonrası katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Filistin'e koşulsuz bir şekilde destek vermesinin yanlış olduğunu savunan Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde ise haddi aşan bir sözler kullandı.

'SINIRINDAKİ ÜLKEYE HAKSIZLIK' (?)

İşte Özkök'ün yazısının o bölümü;

BU 128’LİK BLOK YARIN BİZİM ÖNÜMÜZE DE ÇIKABİLİR

BİRLEŞMİŞ Milletler’de oluşan bu 128 sayısına dikkat...

Bu uluslararası ilişkilerde yeni bir matematik içtihadı olabilir. 

Yani bugün ABD’nin attığı yanlış adıma, İsrail’i uyguladığı yanlış politikalara karşı böyle 128 gibi sihirli bir rakam ortaya çıkmışsa... Yarın bu matematik içtihat, kendi insanına, kendi sınırındaki ülkeye haksızlık, adaletsizlik yapan her ülkenin önüne çıkabilir.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:59
  1. filistin
  2. Ertuğrul Özkök
  3. kudüs
  4. GÜNCEL Haberleri
  • kalelikaleli2 sa önce
    ne olacak çıkacaksa yazar bozuntusu senin dönemin çoktan kapandı fransız şarabını içmekle övün o tür yazılar yazsan daha yakışır senin havsalana sığmayan bu işlere burnunu sokma
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