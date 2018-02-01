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Ertuğrul Özkök'ten 'fikir fahişeliği'!

Türkiye’nin Kıbrıs harekatı sırasında Müslüman ülkeler tarafından yalnız bırakıldığını yazan Ertuğrul Özkök, yine büyük bir iftiraya imza attı.

01 Şubat 2018 Perşembe 21:52
Ertuğrul Özkök'ten 'fikir fahişeliği'!

Özkök, çıkarmada sırtında mermi sandığı taşıyan ve jetlerin lastiğini veren Kaddafi’yi es geçerek nasıl bir “fikir fahişesi” olduğunu ortaya koydu.

İşte Ertuğrul Özkök'ün o yazısı:

(...) Yıl 1974...
Bülent Ecevit başbakan...
Necmettin Erbakan yardımcısı...
Türk hükümeti Kıbrıs’a müdahale kararı almış...
Öyle küçük bir şey değil... Öyle sınırı geçtim yok...
Denizaşırı harekât yapacaksınız...
Ve karşınızda bir terör örgütü değil, bir Rum devleti var...
Ve dünya o Rum devletinin arkasında...
Güya Arap Müslüman biraderin, bugün Kudüs’te savunduğun Filistinli kardeşin bile o Rum devletiyle saf tutmuş...
Türk Silahlı Kuvvetleri işte o tarihi harekâtı, o günün imkânları ile başarıyla yaptı...
Denizleri aştı... Fırtınalarla boğuştu...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle kuruldu.
Bu büyük harekâtın arkasında Bülent Ecevit’in kararlı duruşu ve siyasi iradesi vardı.
1974-2018...
Tam 44 yıldır Türk’ün bayrağı dalgalanıyor orada...
Artık Türk’ün burnu dahi kanamıyor...
Zor bir savaştı...
Kullandığımız uçaktan gemimize, attığımız mermiden top arabasına dışa bağımlıydık.
Ve kendi gemimizi batırdığımızda anlamıştık ki... En büyük eksikliğimiz haberleşme teknolojisiydi...
ASELSAN işte o günün ahval ve şeraiti içinde, 1975 yılında, Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nca kuruldu...
Bugün Afrin’de savaşan tanklarımızda, birliklerimizde o teknoloji kullanılıyor.
(...)

Akit Arşiv Sayfasından

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 21:52
  1. Ertuğrul Özkök
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. Kıbrıs’a müdahale
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