Ertuğrul Kürkçü'ye bir şok daha!

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak tarafından hazırlanan iddianamede Kürkçü'nün "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Kanunlara Uymamaya Tahrik" suçlarından cezalandırılması istendi. İddianame Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse Kürkçü hakkında dava açılmış olacak ve Kürkçü'nün yargılanmasına başlanacak.