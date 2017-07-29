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Ertuğrul Kürkçü'ye bir şok daha!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı HDP milletvekili Kürkçü hakkında üç ayrı suçlamayla iddianame hazırladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:54
Ertuğrul Kürkçü'ye bir şok daha!

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak tarafından hazırlanan iddianamede Kürkçü'nün "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Kanunlara Uymamaya Tahrik" suçlarından cezalandırılması istendi. İddianame Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse Kürkçü hakkında dava açılmış olacak ve Kürkçü'nün yargılanmasına başlanacak.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:54
  1. Kürkçü
  2. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
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