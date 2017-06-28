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Ertuğrul Gazi Türbesi'ne bayram akını

Türbeyi Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:08
Ertuğrul Gazi Türbesi'ne bayram akını

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki, askerlerin nöbet tuttuğu Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Birçoğu ailelerden oluşan ziyaretçilerin ilgi odağını alp kıyafetleri, aksesuarlar ve tarihi misyona uygun malzemeleriyle nöbet tutan askerler oluşturdu.

Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'ye "Saygı Nöbeti" projesi sonrasında türbeye ilginin giderek arttığını söyledi.

Sönmezay, hafta içi 100-150, hafta sonu 500-600 kişinin ziyaret ettiği türbeye proje sonrasında gelen ziyaretçi sayısının hafta içi bin, hafta sonu ise 5 bin kişiye ulaştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan Bayramı'nda türbedeki ziyaretçi sayımız günlük 3 bin kişiyi aştı. Bayram boyunca yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Söğüt Şenlikleri dönemindeki kadar yoğun ziyaretçinin olması bizleri hem gururlandırdı hem de memnun etti."

Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker, 7 Mayıs'tan itibaren dönüşümlü olarak türbede "Saygı Nöbeti" tutuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:08
  1. Söğüt
  2. Bilecik
  3. Ramazan Bayramı
  4. Ula
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