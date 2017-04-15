'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu

Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin tarihe iz bırakan destansı mücadelesi, 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi tarafından "mobil oyun" platformlarına taşındı.



Tarihte en uzun süre hüküm sürmüş devletler arasında yerini alan, kazandığı destansı zaferler ve adaletli yönetim sistemiyle hayranlık uyandıran Osmanlı'nın şuurunu yaşamak ve yaşatmak isteyenler, imkan buldukları her sektörde gayret gösteriyor.

Türkiye'de son yıllarda başta sinema filmi, televizyon dizileri ve tiyatro sahneleri olmak üzere birçok alanda "Osmanlı" rüzgarı esiyor. Tarihini merak eden ve sahip çıkan herkesin ilgi gösterdiği tarihi materyaller, teknolojinin de gelişmesiyle birçok alanda yer tutuyor. Osmanlı dönemine tanıklık edemeyenler, senaryoların yanı sıra bilişim sektöründe geliştirilen bilgisayar ve cep telefonu oyunlarıyla da o dönemi yaşamaya çalışıyor.

Osmanlı'nın temelini atarak tarihe mühür vuran Ertuğrul Gazi de son yıllarda çeşitli sektörlerde işlenen isimler arasında. Osmanlı'nın kurulması için önemli roller üstlendiği birçok tarihçi tarafından da kabul edilen, Oğuzların Kayı boyu lideri, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin destansı mücadelesi bir üniversite öğrencisi tarafından mobil oyun dünyasına taşındı. Ertuğrul Gazi'nin 3 boyut karakterine bürünebilen oyun, Apple App Store ve Google Play Store de ücretsiz indirme olanağıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Ertuğrul Gazi üzerinden işlenen "Ertuğrul Gazi 3D Kayı Boyu" oyunu Kayıların, Haçlılar ve Moğollar ile mücadelesini anlatıyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Umur Burak, oyun yazılım ve modellemesini kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kıt imkanlara ve zayıf internet bağlantısına rağmen günde 8-10 saat çalışarak 6 ayda tamamladığını anlattı. Burak, bazı 3D modellerini de satın aldığını belirtti.

Küçüklüğünden beri Türk tarihine ve kültürüne ilgi duyan, "Tarihimizi anlatan oyunlar neden yok?" sorusunun ardından oyun platformundaki boşluğu doldurmak için kolları sıvayan Burak, yazın çalışarak biriktirdiği parayla bilgisayar alıp, hayallerini gerçekleştirmek için işe koyulduğunu anlattı.

Oyun sektörünün bir ülkenin tarihini ve kültürünü anlatabilmesi için dizi ve sinema sektörü kadar önemli olduğuna inandığını aktaran Burak, "Bu oyun elbette bir eksiklikti. Bunu benim dışımda oyun sektörüyle ilgili her arkadaş gözlemlemiştir. Bana kalırsa, bir ülke için kendi oyununu yapabilmek sinema ve televizyon sektörü kadar önemlidir. Çünkü internet çağında yaşadığımız şu dönemde artık gençler televizyon karşısında vakit geçirmekten çok bilgisayar ve mobil oyunların başında vakit geçiriyor. Bu da kendi kültürünü yaymak ve empoze etmek isteyen ülkelerin yararına oluyor." dedi.

Kaynak: AA