Ertem: Büyüme hikayesine acilen ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Aralık ayı enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesini yorumlayan Ertem, "Ocak ayı enflasyonunun makul seviyelerde olacağını ve yıl sonunda TCMB hedefine çok yaklaşacağını düşünüyorum. Aralık ayı yüksek gelen enflasyonun Merkez Bankası'nın hedeflerini ve beklentisini çok sarsmaz" dedi.

Ertem, kurdaki hareketlilikle ilgili olarak, "Ocak sonunda kurdaki volatilitenin daha azalacağını tahmin ediyoruz. Dolarki hızlı yükselişe rağmen Türkiye ekonomisinde bir dolarizasyon yaşamadık. TL'ye güvenin şu anda yerinde olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

'Büyüme hikayesine acilen ihtiyacımız var'

Alınan önlemlerle reel sektörde bir hareketlenmenin ilk çeyrekte başlayacağını görebildiklerini ifade eden Ertem, "Referandum ve siyasi durum ekonomiyi belli ölçülerde etkileyecek, ama makroekonomik verilerin sağlam olduğunu biliyoruz. Türkiye 2017 yılında daha güçlü reformlar yapacaktır, bu daha güçlü bir büyüme perspektifine işaret ediyor. Yeni bir büyüme hikayesine acilen ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Ertem, cari açık tarafının da 2017 yılında rahat geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Cemil Ertem, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not indirme ihtimalini çok görmediğini, bunun haksızlık olacağını savunarak, "Fitch not indirse bile bankaların fonlaması değişmemeli" dedi.