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Ertem: Avrupa'da savaş çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'e göre, AMB Başkanı Draghi'nin görevi bittiğinde Avrupa'da ekonomi savaşları çıkacak.

21 Temmuz 2017 Cuma 07:28
Ertem: Avrupa'da savaş çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem,bir TV programında canlı yayında soruları yanıtladı.

Ertem, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Almanya karşısında Güney Avrupa'yı koruyan para politikasında ısrar ettiğini söyleyerek, görev süresinin bitmesi ardından Avrupa'da ekonomi savaşı çıkacağını söyledi.

'AVRUPA PAZARI ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye için Avrupa pazarının çok önemli olduğunu ancak yeni pazarlara da ulaşım olduğunu söyleyen Ertem, "Şartları zorlayacağız sonuna kadar ve rekabeti öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:28
  1. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem
  2. Avrupa'da savaş
  3. Ekonomik savaş
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