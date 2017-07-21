Ertem: Avrupa'da savaş çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem,bir TV programında canlı yayında soruları yanıtladı.

Ertem, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Almanya karşısında Güney Avrupa'yı koruyan para politikasında ısrar ettiğini söyleyerek, görev süresinin bitmesi ardından Avrupa'da ekonomi savaşı çıkacağını söyledi.

'AVRUPA PAZARI ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye için Avrupa pazarının çok önemli olduğunu ancak yeni pazarlara da ulaşım olduğunu söyleyen Ertem, "Şartları zorlayacağız sonuna kadar ve rekabeti öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.