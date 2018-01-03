Ertaş görev süresi dolunca ayrıldı

2012 yılından beri bu görevde bulunan Ertaş’ın ismi ve fotoğrafı kurulun resmi internet sitesindeki ‘organizasyon şeması’ bölümünden de kaldırıldı. Şemada Başkan Vekili olarak Talat Ulussever’in, İkinci Başkan olarak Yavuz Koç’un, Kurul üyeleri olarak Mutlu Akın, Mütalip Ünal ve Ünal Eryılmaz’ın adı geçiyor. SPK Başkanı’nın Bakanlar Kurulu tarafından göreve getirildiğini ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından atanan kişinin koltuğu devralacağını ifade eden kaynaklar, bu sürecin çok fazla uzamasının beklenmediğini ifade etti.