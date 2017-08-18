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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe planı hazır

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, futbolcularını Fenerbahçe maçına motive ediyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:44
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe planı hazır

Rakibin sezonu istediği başlangıcı yapamamış olmasının kendilerini rehavete sokmamasını isteyen tecrübeli teknik adam, Atiker Konyaspor maçındaki iyi başlangıcın devamını getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Bordo mavili takımın başında İstanbul'da çıktığı son 3 maçta kaybetmeyen ve beraberlikler yaşayan Yanal, bu kez sahadan üç puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

Atiker Konyaspor karşısında sahaya sürdüğü onbiri genelde bozmayı düşünmeyen Ersun Yanal'ın sadece kalede değişikliğe gitmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, Esteban'ın yerine cezası sona eren Onur'u kalede görevlendirmeye hazırlanıyor.

Bordo mavili takımda Castillo ile Medjani ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 12:44
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