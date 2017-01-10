Ersun Yanal yeni transferi açıkladı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal transferi açıkladı. Yanal basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Carl Medjani'yi kadrolarını katacaklarını söyledi.

Ersun Yanal yeni transferi açıkladı!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 16:41
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TrabzonSpor, transferde çok hareketli günler geçiriyor.

Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı kadrosuna katan ve Rodallega için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal da bir transferi açıkladı.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ersun Yanal, eski oyuncuları Carl Medjani'nin Trabzonspor formasını giyeceğini söyledi.

Transfer konusunda açıklamalar yapan Ersun Yanal ''Oyuncularımın performansından memnunum. Medjani eski kulübüyle olan sorunlarını çözünce aramıza katılacak'' ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki savunmacı Carl Medjani, geçtiğimiz gün La Liga'da forma giydiği Leganes ile yollarını ayırmıştı.

 
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