Cloudflare

Ersun Yanal istifa mı ediyor! "Zorla güzellik olmaz"

Trabzonspor'da ligde ve kupada üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Yanal eleştirilerin odağına yerleşti.

Ersun Yanal istifa mı ediyor! "Zorla güzellik olmaz"
Eklenme: 30 Aralık 2016, 12:27
Bu haber 4.713 kez okundu

Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan KızılcabölükSpor maçının ardından, "Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" yorumunda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde 3’üncü Lig 1’inci Grup ekibi Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da Ersun Yanal’ın geleceği konuşulmaya başlandı. Sezon başında bordo mavili takımda üçüncü kez göreve gelen Yanal, takımın başında çıktığı 16 lig ve 6 kupa maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi gördü. Ligde 16 maçta 18 puan toplayan bordo mavililer, rakiplerine 30 puan kaptırdı. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe mağlubiyeti ve Kızılcabölüspor beraberliği sonrasında taraftarlar Yanal’ı istifaya davet etti.

SARAL: ZORLA GÜZELLİK OLMAZ

Trabzonspor’da taraftarların yanı sıra yönetim kurulundan da yaşanan kayıplar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'a eleştiri geldi. Bordo mavili kulübün Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Kızılcabölükspor beraberliğinin ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Bize Çanakkale ruhu şart hocam! Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit onbaşılar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" ifadelerine yer verdi.

TAKIMA 3 GÜN İZİN

Trabzonspor’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Devre arasında Antalya’da 10 günlük kamp gerçekleştirecek olan bordo mavililer, 2 Ocak’ta Antalya’da toplanarak burada ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER TEPKİLİ

Yerel gazeteler Trabzonspor’un ligde ve kupadaki kötü gidişatına tepki gösterdi, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere sonuçlanan maçın ardından, 'Utanıyoruz' yorumunu yaptı. İlkHaber gazetesi, 'Utanıyoruz. Ya siz?', 'Sahada yürümekten aciz milyonluk futbolcular, 3’üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor’u bile yenemedi' ifadelerine yer verdi. Karadeniz gazetesi, 'Allah aşkına çekin gidin', 'Yanal yalan oldu, Usta çırak çıktı. Denizli’de Kızılca kıyamet koptu' başlıklarını kullandı. Ekspres gazetesi, 'Bu hoca ile bu iş olmaz' yorumunu yaptı. 

Taka gazetesi, 'Yazıklar olsun!', 'İsteksiz ve moralsiz Trabzonspor 18’de Okay ile öne geçti, 89’da yıkıldı' ifadelerini kullandı. Sonnokta gazetesi, 'Mahalle takımını bile yenemedik!', 'Ligden sonra kupada da dökülen Trabzonspor, Kızılcabölük’ten ancak 1 puan koparabildi' başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Günebakış gazetesi, 'Fiyasko', 'Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü Lig ekibi Kızılcabölük’ü bile geçemedi. Yazıklar olsun!' yorumlarında bulundu.

 
EtiketlerTrabzonspor HaberleriTrabzonspor
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Osmanlıspor'da ayrılık! Fransa'ya gitti...Osmanlıspor'da ayrılık! Fransa'ya gitti...

Osmanlıspor, Malili forvet Cheick Diabate'yi Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue…

Salih Uçan sonunda patladı!Salih Uçan sonunda patladı!

Fenerbahçe'li oyuncu Salih Uçan, kendisine yönelik yapılan eleştirilere sert cevaplar…

Şenol Güneş o futbolcunun biletini kesti!Şenol Güneş o futbolcunun biletini kesti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan…

İlhan Cavcav, Ahmet Çalık ile ilgili açıklamalarda bulundu!İlhan Cavcav, Ahmet Çalık ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi konusunda pazar günü…

Galatasaraylı Chedjou'nun bu hareketine ceza yolda!Galatasaraylı Chedjou'nun bu hareketine ceza yolda!

Galatasaraylı Aurelien Chedjou, Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya…

Aziz Yıldırım TFF'ye Beşiktaş eleştirisiAziz Yıldırım TFF'ye Beşiktaş eleştirisi

Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen Aziz…

Wiel'a sürpriz talip!Wiel'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Gregory van der Wiel'a Jorge Jesus'un kadrosunda…

Başakşehir'den Egemen Korkmaz açıklaması!Başakşehir'den Egemen Korkmaz açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Başakşehir'de…

Ahmet Çalık için olay tweetAhmet Çalık için olay tweet

Galatasaray'ın eski futbolcularından Evren Turhan, sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transfer etmek…