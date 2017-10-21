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Ersun Yanal ilk kez açıkladı! Almak istediğim para...

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Ersun Yanal, alacaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:42
Ersun Yanal ilk kez açıkladı! Almak istediğim para...

Spor yazarı Cemal Ersen, eski Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'la yaptığı görüşmede Yanal'ın alacakları hakkındaki bilgiyi köşesinde paylaştı. 

İşte Ersen'in o ifadeleri;

Ersun hocaya sordum: “Nedir işin aslı?” diye. Geçmişe dönük 2.5 aylığı ile yıl sonuna kadarki maaşını talep etmiş. Ne tazminat, ne sezonun tamamına dair istek var. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş ama, yaşanan krizlerin tümünde ders çıkarılmayan yönetim hataları var. Uzun süreli anlaşmalar, havada kalan sözler, taraftarı heyecanlandıran söylemler, aslında kurumsallık anlayışına ne kadar uzak durduğumuzu gösteriyor. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 13:42
  1. Cemal Ersen
  2. Trabzonspor
  3. Ersun Yanal
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